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В Вене обули служебных собак

Общество

Четвероногим полицейским выдали специальную обувь

Вена, 2 августа 2018, 03:35 — REGNUM  Обувь для защиты от ожогов из-за раскаленного асфальта выдали служебным собакам в Вене, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Собакам на лапы наденут специальную обувь в дни, когда жара достигает 40 °C. Также четвероногим полицейским обустроили ванночки для охлаждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участвовавшую в спасении людей после землетрясения 2016 года в городе Аматриче (Италии) немецкую овчарку Каос отравили неизвестные.

Читайте подробнее: В Италии убили собаку, спасавшую людей после землетрясения

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