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Купол Верховной рады покроют польским стеклом

Общество

Реставраторы показали железные балки, датированные 1937 годом

Киев, 1 августа 2018, 22:35 — REGNUM  Впервые за 45 лет в Киеве проведут ремонт купола Верховной рады Украины, сообщила 1 августа пресс-служба парламента на официальном сайте.

Специалист отдела организации строительства управления делами Верховной рады Виктор Яремчук рассказал, что реставрацию купола планировали провести в 2013 году, но были вынуждены отложить в связи с государственным переворотом.

В данный момент купол украинского парламента накрыт пленкой, снято уже более половины старого остекления.

Напомним, здание Верховной рады на улице Грушевского №5 было построено в 1939 году по проекту советского архитектора Владимира Заболотного, получившего за него Сталинскую премию первой степени.

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Проблемы ЖКХ Украины
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