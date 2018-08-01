Облитую кислотой чиновницу доставили в Киев

Киев, , 22:13 — REGNUM Советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк госпитализирована в больницу Киева в стабильно тяжелом состоянии, сообщил 1 августа телеканал «112.ua».

"Состояние ее тяжелое. Проводится обследование и лечение согласно протоколу. 35% — это лицо, глаза, предплечья и спина. Она сейчас в отделении реанимации», — рассказал журналистам врач больницы.

Напомним, 31 июля чиновница подверглась нападению неизвестного недалеко от дома. Злоумышленник облил чиновницу кислотой.

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