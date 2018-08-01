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Работники Эйфелевой башни объявили забастовку

Общество

Сотрудники башни недовольны новой политикой доступа посетителей

Работники Эйфелевой башни объявили забастовку
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Франция

Париж, 1 августа 2018, 21:17 — REGNUM  Работники Эйфелевой башни в Париже объявили забастовку, 1 августа передает агентство Associated Press.

Сотрудники башни, являющейся символом французской столицы, недовольны новой политикой доступа посетителей на Эйфелеву башню.

С июня руководство Эйфелевой башни разрешило бронировать заранее до половины билетов. По словам участников забастовки, это вызвало «чудовищные очереди» на входе и сложности с обслуживанием.

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