В Казахстане резко растет преступность. Особенно в Алма-Ате

Астана, , 03:59 — REGNUM Казахстанская статистика показывает за последние годы резкий рост преступности, при этом в Алма-Ате количество преступлений за 7 лет выросло вдвое, опредив в три раза показатели по всей стране. В чем причина такой ситуации и как ее обуздать, рассказывает редактор Марат Шибутов.

Особенно резко пошли в рост в Алма-Ате кражи. Ущерб от них в 2017 году составил около полутора миллиардов тенге. Возмещено же было впятеро меньше. Кроме физического ущерба, это наносит обществу серьезный моральный ущерб, ведь общественное мнение склоняется к тому, что только связи или взятка полицейскому могут продвинуть дело.

Вероятно, тенденция к росту преступности в Алма-Ате повторяет ситуацию в других мегаполисах. Но если сравнивать, например, с Москвой, то криминогенная обстановка в Алма-Ате более чем в три раза перекрывает московскую. А если учесть, что и раскрываемость в Москве больше в два раза, то вывод прост: москвич защищен от преступников в 6 раз лучше, чем алма-атинец.

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