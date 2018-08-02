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Денег снова нет: власти предложили народу еще один способ «держаться»

Общество

Отжать всё: кого обслуживает власть

Денег снова нет: власти предложили народу еще один способ «держаться»
Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

Москва, 2 августа 2018, 03:02 — REGNUM  Откровенная несправедливость, при которой российское правительство продолжает раз за разом принимать законы, все более усложняющие жизнь народа, пополнилась еще одним примером. О том, как новые нормативы на вылов рыбы частными лицами, которые вступят в силу с 2019 года, укладываются в эту тендцению, рассказывает автор Платон Беседин.

Потери рыбного хозяйства России от браконьерства огромны. организованные группы на Дальнем Востоке, например, занимаются незаконным ловом в гигантских масштабах. Охранять ресурсы — это благое дело, однако почему опять, принимая очередной закон, законодательная власть в России прижимает простых людей и ничего не делает для изменения ситуации с организованной преступностью? Может, вслед за рыбаками похожая участь постигнет собирателей грибов и ягод? А ведь для многих в России рыбалка или сбор даров леса — это не хобби и не бизнес, а вопрос элементарного выживания.

Российская природа истощается, но если сравнить поглощательную способность тех, кто устроился на верхушке общества, с массой простого народа, то итог будет совершенно не в его пользу. Призывы российской верхушки держаться в сложной ситуации международных санкций могут заставить население потуже затянуть пояса, но цинизмом выглядит на этом фоне появление новых долларовых миллиардеров, нажившихся как раз на этом сложном времени. Возможна ли в России жизнь без справедливости?

Читайте подробности: «Титаник» без справедливости: почему налогов становится всё больше

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