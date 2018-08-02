Нет данных — нет ответственности? Зачем нужна статистика по ЕГЭ

Москва, , 03:35 — REGNUM История, начавшаяся сообщением учителя из Петербурга об утечке заданий ЕГЭ, обрастает новыми подробностями. Чиновники от образования возмущены, но факты говорят о том, что в словах учителя Дмитрия Гущина есть доля горькой правды. О том, какое факты работают в пользу версии учителя, пишет автор Анастасия Шарова.

Рост баллов при подведении итогов ЕГЭ 2018 заставляет предположить, что утечка вариантов вполне возможна. Усложняет расследование отсутствие статистики по стране и невозможность сравнить ситуацию по регионам. Эта система засекречивания вызывает в некоторых регионах опасения, что уровень сложности заданий разнится от региона к региону с тем, чтобы создать «скрытое» управление количеством абитуриентов или тех или иных мест.

Сам Рособрнадзор не может разобраться с результатами своей деятельности? Или дела обстоят хуже и нынешнее образование никто не связывает с требованиями реальной жизни? Иначе получается, что чиновники от образования устроились излишне удобно — нет информации, нет и ответственности. Почему ясный отчет о успеваемости выпускников российских школ необходим стране для того, чтобы не увеличивать число домыслов вокруг ЕГЭ.

Читайте подробности в статье: Кому нужна статистика результатов ЕГЭ и почему она скрыта?

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