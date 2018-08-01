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Из Казахстана на хадж отправятся 3 тыс. человек

Общество

В 2017 году была предоставлена квота на 2,5 тыс. мест

Из Казахстана на хадж отправятся 3 тыс. человек
GLady
Мекка. Хадж

Астана, 1 августа 2018, 20:14 — REGNUM  Саудовская Аравия выделила Казахстану квоту в 3 тыс. паломников на хадж, сообщает 1 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на сотрудника отдела хаджа духовного управления мусульман республики Нурканата Байзакова.

Среди граждан республики паломники в возрасте от 16 до 89 лет. В настоящее время визы готовы для 1,5 тыс. человек. В 2018 году хадж обойдется жителям республики в $4,4−5 тыс. Первый авиарейс отправятся 8 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году из Казахстана в Саудовскую Аравию на хадж отправились 2,5 тыс. жителей республики. Перевозки выполнялись двумя авиакомпаниями за восемь рейсов.

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