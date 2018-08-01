Киншаса, , 20:05 — REGNUM В Конго зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола, 1 августа передает агентство Associated Press.

В настоящий момент министерству здравоохранения Конго известно как минимум о четырех подтвержденных случаех смертельно опасного заболевания на северо-востоке страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне минздрав Конго заявил о победе над лихорадкой Эбола на северо-западе страны. Вспышка в северо-западных провинциях продолжалась с весны 2018 года.

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