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В Конго зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола

Общество

Известно как минимум о четырех подтвержденных случаех смертельно опасного заболевания

В Конго зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола
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Вирус в иммунной система человека

Киншаса, 1 августа 2018, 20:05 — REGNUM  В Конго зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола, 1 августа передает агентство Associated Press.

В настоящий момент министерству здравоохранения Конго известно как минимум о четырех подтвержденных случаех смертельно опасного заболевания на северо-востоке страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне минздрав Конго заявил о победе над лихорадкой Эбола на северо-западе страны. Вспышка в северо-западных провинциях продолжалась с весны 2018 года.

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Лихорадка Эбола
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