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В курортных городах Украины зафиксированы новые случаи заболевания корью

Общество

Всего в Запорожской области за неделю заболели 297 человек

В курортных городах Украины зафиксированы новые случаи заболевания корью
wellcomecollection.org
Корь

Запорожье, Украина, 1 августа 2018, 19:55 — REGNUM  За неделю с 19 по 25 июля в курортных городах азовского побережья зафиксированы три новых случая заболевания корью, сообщил 30 июня Запорожский областной лабораторный центр министерства здравоохранения.

Два случая зафиксированы в Бердянске, один — в Приморском районе Запорожской области.

Напомним, 24 июля стало известно о гибели младенца в Киевской области. Причиной стали осложнения, вызванные корью.

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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