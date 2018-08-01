В курортных городах Украины зафиксированы новые случаи заболевания корью

Запорожье, Украина, , 19:55 — REGNUM За неделю с 19 по 25 июля в курортных городах азовского побережья зафиксированы три новых случая заболевания корью, сообщил 30 июня Запорожский областной лабораторный центр министерства здравоохранения.

Два случая зафиксированы в Бердянске, один — в Приморском районе Запорожской области.

Напомним, 24 июля стало известно о гибели младенца в Киевской области. Причиной стали осложнения, вызванные корью.

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