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Соцопрос: 74% жителей Грузии против легализации марихуаны

Общество

Только 18% опрошенных поддержали легализацию

Соцопрос: 74% жителей Грузии против легализации марихуаны
Череп с сигаретой

Тбилиси, 1 августа 2018, 19:36 — REGNUM  В Грузии против легализации марихуаны выступают 74% жителей страны. Об этом говорят результаты социологического опроса Национального демократического института США (NDI), продемонстрированные 1 августа директором института Лорой Торнтон.

По данным соцопроса, 18% опрошенных поддержали легализацию и 8% затруднились ответить. Около 40% респондентов считают, что за употребление марихуаны следует сажать в тюрьму, 54% высказались против этой меры.

В опросе, который проходил с 23 июня по 8 июля, приняли участие 2,9 тыс. респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля Конституционный суд Грузии признал санкции за употреблением марихуаны незаконными. Судьи посчитали, что употребление наркотиков относится к сфере свободного развития личности.

Читайте ранее в этом сюжете: Конституционный суд Грузии разрешил курить марихуану

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Легализация наркотических средств
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