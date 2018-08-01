Движение в центре Москвы ограничат из-за празднования Дня ВДВ

Москва, , 19:20 — REGNUM Движение транспорта в центре Москвы будет ограничено в четверг, 2 августа, в связи с празднованием Дня Воздушно-десантных войск, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

По информации ведомства, движение транспорта, в том числе общественного, будет ограничено по улице Ильинке на участке от Биржевой площади до Красной площади. Ограничения будут действовать с 6:00 до 16:00 мск.

Столичных водителей призывают заранее выбирать маршруты объезда и следовать предписаниям сотрудников ДПС.