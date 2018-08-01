Среда, 1 Августа 2018 года
19:59:34 МСК

Движение в центре Москвы ограничат из-за празднования Дня ВДВ

Общество

Ограничения будут действовать в первой половине дня 2 августа

Движение в центре Москвы ограничат из-за празднования Дня ВДВ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
День ВДВ 2017

Москва, 1 августа 2018, 19:20 — REGNUM  Движение транспорта в центре Москвы будет ограничено в четверг, 2 августа, в связи с празднованием Дня Воздушно-десантных войск, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

По информации ведомства, движение транспорта, в том числе общественного, будет ограничено по улице Ильинке на участке от Биржевой площади до Красной площади. Ограничения будут действовать с 6:00 до 16:00 мск.

Столичных водителей призывают заранее выбирать маршруты объезда и следовать предписаниям сотрудников ДПС.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День ВДВ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить