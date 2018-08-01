В Казахстане отзывают разрешение на полеты у компании «КазАвиа»

Астана, , 19:25 — REGNUM Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана отзывает свидетельство на выполнение авиационных работ авиакомпании «КазАвиа». Об этом авиационные власти республики сообщили 1 августа на официальной странице в Facebook.

В ходе расследования причин крушения самолета Як-12, принадлежащему «КазАвиа», было установлено, что командир экипажа во время полета находился в состоянии алкогольного опьянения.

Свидетельство будет отозвано с 25 августа 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Панфиловском районе Алма-Атинской области Казахстана разбился самолет Як-12. На борту воздушного судна находились два человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане из-за катастрофы приостановили эксплуатацию самолетов ЯК-12