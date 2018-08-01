В Париже объявила забастовку Эйфелева башня

Париж, , 19:00 — REGNUM Эйфелева башня перестала принимать посетителей и туристов из-за забастовки обслуживающего персонала, сообщает 1 августа в Twitter пресс-служба управляющей компании SETE.

По информации пресс-службы, переговоры управленцев с бастующим персоналом до сих пор не привели к какому-либо результату и приостановлены.

О требованиях забастовщиков пока ничего не сообщается.

Напомним, Эйфелева башня является самым известным символом Парижа и ее посещают миллионы туристов.

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