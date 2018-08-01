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Глава Чукотки рассказал Путину об астрономических зарплатах врачей

Общество

Средняя зарплата может достигать 186 тыс. рублей, заявил глава региона

Глава Чукотки рассказал Путину об астрономических зарплатах врачей
Медицинское обслуживание

Москва, 1 августа 2018, 18:47 — REGNUM  На Чукотке врачи в среднем получают 180−186 тыс. рублей. Это при условии средней зарплаты по экономике в 90 тыс., заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор округа Роман Копин, сообщает пресс-служба Кремля.

При этом, по словам чиновника, педагоги получают зарплаты на уровне средней по экономике.

Также Копин высоко оценил состояние медицинской инфраструктуры. Медики работают в каждом населённом пункте. А обеспеченность врачами он назвал одной из самых высоких на территории Российской Федерации.

Впрочем, есть и проблемы, например, с наличием узких специалистов. Но Копин заверил: на уровне региона идёт работа. Так, с 2013 года в округ приехал 91 медик.

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Зарплаты медиков
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