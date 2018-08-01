Более 25 тыс. детей из сёл Казахстана добираются до школы на автобусах

Астана, , 17:42 — REGNUM В 1636 сёлах Казахстана отсутствуют школы, в результате 26,7 тыс. детей вынуждены ездить на уроки на специальных автобусах, сообщает 1 августа издание InfaormBuro со ссылкой на председателя комитета по охране прав детей министерства образования и науки республики Нурбека Оршубекова.

По его словам, в 2017/2018 учебном году 3,2 тыс. школьников проживали в специальных интернатах при школе. Для доставки детей из сёл используется 800 автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля управление образования Астаны и ТОО Singapore International School Kazakhstan подписали меморандум о строительстве школы, в которой обучение будет происходить по Сингапурской системе.

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