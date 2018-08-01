Власти Кузбасса начали поиски источника загрязнения воды в городе Тайга

Тайга, Кемеровская область, , 17:33 — REGNUM В городе Тайга Кемеровской области произведён первый забор проб воды для анализа и поиска источника загрязнения, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

«Забор проб воды осуществили сотрудники коммунального предприятия «Водоканала», представители Роспотребнадзора и активисты города в пяти установленных точках: в городе Тайга — на водозаборе, в русле р. Яя выше и ниже места впадения р. Березовая; в пгт Яшкино — на расстоянии 5 км ниже дамбы пруда, а также на переливной трубе пруда. Также специалисты взяли воду в дополнительной точке — на втором подъёме насосно-фильтровальной станции, перед подачей в сеть», — уточнили в областном правительстве.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии сделают развернутый анализ. Динамика результатов позволит сделать выводы о характере загрязнения р. Яя.

Как уверяют власти, уже подготовлен проект реконструкции насосной станции, но важно найти источник загрязнения воды.

ИА REGNUM ранее сообщало, что проблемы с питьевой водой в кузбасской Тайге возникли давно. Ещё в 2010 году между администрацией Тайгинского городского округа и Кемеровспецстроем был заключён договор на реконструкцию гидросооружения на водозаборе реки Яя в Тайге. Стоимость проекта — 126 млн рублей. К 2013 году основные работы по реконструкции были закончены. Бывший заместитель губернатора области по ЖКХ Анатолий Лазарев отчитывался о проделанной работе. Ещё через год власти сообщили о завершении работ по замене труб. Но уже в марте 2015 года чодержание марганца в водопроводной воде превысило норму в 21 раз. Было и превышение нормы фенола. В декабре 2015 года бывший глава города Юрий Шелковников заявил, что требуется корректировка проекта водозабора, а для решения проблемы нужно вложить ещё 200 млн рублей, при том, что на строительство и реконструкцию водозабора было потрачено столько же. Очередные проблемы с качеством воды в Тайге возникли в феврале 2017 года. Региональное СУ СК возбудило уголовное дело в отношении генерального директора и главного инженера «Водоканала».

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С 12 января 2018 года на территории Тайги был введён очередной режим «повышенной готовности». При этом горожане считают, что на качество воды могут влиять производства, действующие в Яшкинском районе, — сточные воды попадают в р. Яя.

Отметим, что в июле 2018 года Кемеровский областной суд огласил приговор по делу о грязной питьевой воде в городе Тайга. Несмотря на то, что «Водоканалу» неоднократно выписывались штрафы, а в отношении руководителей были возбуждены уголовные дела, на этот раз суд их оправдал.

В городе Тайга живут 25 тысяч человек.

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