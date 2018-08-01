В Прикамье жителей шокировала обнаруженная на улице мумия младенца

Березники, Пермский край, , 16:21 — REGNUM На улице Березников Пермского края в ночь на 1 августа обнаружена мумия младенца. Тело ребёнка обнаружила девушка и вызвала полицию. Информация об этом и фото мумии появились в соцсетях.

В березниковской больнице им. Вагнера заявили, что мумия является экспонатом из музея их медучреждения. Ночью в здании бывшего морга проникли вандалы. Стоит отметить, что в этом же здании расположен музей патологоанатомического отделения. Злоумышленники разбили стекла в окнах, уничтожили ряд экспонатов, а мумифицированное тело младенцы выбросили на улицу. В настоящее время по факту уничтожения имущества возбуждено уголовное дело, сообщает портал 59.ru.

Здание, где располагались морг и музей, было признано аварийным. Патологоанатомическое отделение переехало в новое здание, а музейные экспонаты перевезти не успели. Добавим, что музейная коллекция является самой большой в Пермском крае, и экспонаты служили учебным пособием для студентов медучилища.