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В Ярославле библиотекарям рассказали о коррупции

Общество

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В Ярославле библиотекарям рассказали о коррупции
Иллюстрация: Региональный омбудсмен
Встреча с библиотекарями

Ярославль, 1 августа 2018, 16:12 — REGNUM  В Ярославле уполномоченный по правам человека провел встречу с руководителями и методистами библиотек Центральной библиотечной системы города, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Речь шла об коррупции.

В рамках просветительской акции, направленной на формирование негативного отношения к проявлениям коррупции, омбудсмен Сергей Бабуркин рассказал собравшимся о необходимости привлечения внимания к антикоррупционным мероприятиям, к повышению правовой культуры общества в целом.

Работники библиотек активно задавали вопросы по волнующим их проблемам: от общих вопросов борьбы с коррупционными проявлениями до частных — например, считается ли подаренный преподавателю букет цветов взяткой.

Кроме того, Сергей Бабуркин озвучил итоги социологического исследования, посвященного изучению темы коррупции.

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Коррупция и борьба с ней
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