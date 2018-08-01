В Ярославле библиотекарям рассказали о коррупции

Ярославль, , 16:12 — REGNUM В Ярославле уполномоченный по правам человека провел встречу с руководителями и методистами библиотек Центральной библиотечной системы города, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Речь шла об коррупции.

В рамках просветительской акции, направленной на формирование негативного отношения к проявлениям коррупции, омбудсмен Сергей Бабуркин рассказал собравшимся о необходимости привлечения внимания к антикоррупционным мероприятиям, к повышению правовой культуры общества в целом.

Работники библиотек активно задавали вопросы по волнующим их проблемам: от общих вопросов борьбы с коррупционными проявлениями до частных — например, считается ли подаренный преподавателю букет цветов взяткой.

Кроме того, Сергей Бабуркин озвучил итоги социологического исследования, посвященного изучению темы коррупции.