В Узбекистане расширили список основных лекарственных средств

Ташкент, , 16:25 — REGNUM Министерство здравоохранения Узбекистана расширило список основных лекарственных средств в 2,5 раза, до 820 позиций, сообщает 1 августа издание Norma. uz со ссылкой на соответствующий приказ минздрава.

Данный список используется для анализа потребностей медицинских учреждений, рационализации закупок и распределения препаратов, обучения медицинских работников правильному применению препаратов и для других целей.

Как сообщало ИА REGNUM, Узбекистан и Белоруссия планируют организовать совместное производство препаратов для лечения онкологических заболеваний и изделий для гемодиализа.

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