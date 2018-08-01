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В Узбекистане расширили список основных лекарственных средств

Общество

Список основных лекарств расширен до 820 позиций

Ташкент, 1 августа 2018, 16:25 — REGNUM  Министерство здравоохранения Узбекистана расширило список основных лекарственных средств в 2,5 раза, до 820 позиций, сообщает 1 августа издание Norma. uz со ссылкой на соответствующий приказ минздрава.

Данный список используется для анализа потребностей медицинских учреждений, рационализации закупок и распределения препаратов, обучения медицинских работников правильному применению препаратов и для других целей.

Как сообщало ИА REGNUM, Узбекистан и Белоруссия планируют организовать совместное производство препаратов для лечения онкологических заболеваний и изделий для гемодиализа.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Белоруссия будут производить лекарства для больных раком

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Фармацевтика и фармакология
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