«Умная Москва»: что не хватает мегаполису для звания лидера цифровизации

Михаил Прибыловский, , 17:04 — REGNUM

По данным международного агентства PriceWaterhouse Coopers, российская столица вошла в пятерку мегаполисов, самых комфортных для проживания. На позитивные изменения в Москве, связанные во многом с информационными технологиями и повышением доступности многих услуг, обратил внимание и глава государства. Но почему напичканный всевозможными гаджетами «умный город» зачастую остается не оцененный самими москвичами?

В ходе Московского урбанистического форума президент Владимир Путин сделал комплимент Москве и его руководству.

«Москва стала настоящей законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды и задает стандарты развития современных мегаполисов. За короткий срок здесь произошли очень большие, если не сказать грандиозные, изменения, формируются новые деловые, культурные, жилые пространства, становится более удобной и доступной инфраструктура общественного транспорта», — заявил глава государства.

К числу главных достижений мэра Москвы Сергея Собянина и его команды относят программу «Информационный город». Она призвана создать максимально удобную, доступную и персонифицированную виртуальную среду для жителей. Также проект направлен на повышение эффективности городского управления.

«Мы воспринимаем проекты умного города как нечто абстрактное и заумное, — рассказал Сергей Собянин. — На самом деле это просто максимально эффективное использование всех ресурсов и возможностей, которые есть в столице. Это более энергоэффективные сети, это более быстрый и организованный городской транспорт, это возможности школьного образования, это улучшение нашего здравоохранения. Умный город — это повышение эффективности и комфорта в каждой отрасли и каждом направлении нашей жизни».

На смену заканчивающейся в этом году госпрограмме «Информационный город» придет новая программа — «Умный город». В основу новой стратегии лягут ключевые современные технологии. Среди них департамент информационных технологий выделяет искусственный интеллект для автоматизации принятия решений на основе анализа данных, технологию блокчейн для безбумажных контрактов, большие данные для таргетированных сервисов. На финансирование программы «Информационный город» в период с 2012 по 2018 года предусмотрено свыше 440 млрд рублей.

Повсеместный Wi-Fi

Москва занимает второе место в мире по покрытию бесплатным Wi-Fi. Так, первые хот-споты появились на открытых территориях столицы в 2012 году. Сегодня городская сеть Moscow_WiFi_Free функционирует на 200 улицах внутри Садового кольца, в 24 парках и на 450 остановках. Несколько лет назад Wi-Fi был запущен в московском метро. По заявлению экспертов, проект стал крупнейшей Wi-Fi-сетью в Европе, а Москва — первым городом с беспроводным интернетом в подвижном составе метро. Вскоре после этого Wi-Fi появился на эскалаторах, переходах и в вестибюлях станций.

В прицеле камер

Москве удалось войти в число мировых лидеров по покрытию видеокамерами и качеству видеоаналитики. В мегаполисе на сегодняшний день насчитывается более 145 тысяч камер — они установлены в подъездах, дворах, образовательных учреждениях. Не секрет, что камеры успешно зарекомендовали себя, — с их помощью раскрываются тысячи преступлений, контролируется работа коммунальных служб.

Все трансляции в режиме реального времени поступают в Единый центр хранения данных. Сотрудники полиции и чиновники имеют постоянный доступ к системе городского видеонаблюдения. В случае необходимости видеозаписи может запросить рядовой гражданин. Еще недавно ничего подобного не было!

Интеллектуальный транспорт

Различные исследования подтверждают — сегодня в российской столице действует одна из ведущих в мире интеллектуальных транспортных систем. Пять лет назад в городе заработал ситуационный центр. Он анализирует данные от установленного по городу оборудования — с датчиков скорости движения, адаптивных светофоров и дорожных знаков, камер фиксации нарушений правил дорожного движения, управляемых камер видеонаблюдения, а также GPS/ГЛОНАСС-датчиков городского транспорта.

Подобная система позволяет довольно точно прогнозировать дорожную обстановку при перекрытии тех или иных маршрутов. Согласно данным компании-разработчика «Ситроникс», за первые три года интеллектуальная транспортная система позволила снизить загруженность магистралей на 15% и сократить количество ДТП на 20%. Кроме того, с помощью камер на дорогах выписывается 95% штрафов за нарушение правил дорожного движения.

В режиме онлайн

В числе важнейших достижений столичных властей — портал городских услуг города Москвы. В нынешнем году он был объединен с официальным сайтом мэра Москвы. Проект позиционируется как единая точка доступа ко всем электронным сервисам города и альтернатива разрозненным сайтам ведомств. Так, с 2011 года число доступных гражданам онлайн-услуг выросло почти в 15 раз — с 11 до 162. В частности, на mos.ru горожане могут записаться к врачу, оплатить услуги ЖКХ и штрафы Госавтоинспекции, оформить детей в школу или детсад и даже проверить школьный дневник своего чада.

Отдельно на портале «Автокод» собраны и все сервисы для автолюбителей. С его помощью можно записаться на экзамен в ГИБДД, оплатить или обжаловать штрафы, рассчитать стоимость страховки и транспортный налог.

Удаленное голосование

В 2011 году Сергей Собянин решил наладить канал обратной связи от жителей мегаполиса. По его инициативе был запущен портал «Наш город», где москвичи, в частности, могут пожаловаться на работу чиновников и коммунальных служб.

Спустя три года власти столицы запустили систему электронных референдумов «Активный гражданин». С ее помощью можно проголосовать по различным вопросам городского устройства. Наиболее громкими темами стали переименование станции метро «Войковская», выбор места для памятника князю Владимиру и резонансная программа реновации. Однако проект неоднократно подвергался резкой критике за нерепрезентативность аудитории — в частности, проголосовать может любой владелец мобильного телефона с российским кодом.

Услуги без очередей и «блата»

Особая гордость столичных властей — отлаженная работа многофункциональных центров. Они призваны обеспечивать доступность и комфорт получения государственных услуг жителям и юридическим лицам. МФЦ Москвы представлены в каждом районе мегаполиса. Представители властей указывают на то, что главным в работе многофункционального центра является принцип «одного окна», когда человек приходит с необходимым пакетом документов, заполняет заявление и через время получает нужную ему справку или услугу. Что важно, процесс исключает наличие очередей, коррупционную составляющую.

Для удобства граждан система МФЦ представлена в сети интернет. Так, каждое отделение имеет собственный официальный сайт, сведения которого помогают гражданам получить необходимую информацию. Также с помощью специальных программ упрощаются некоторые виды процедур.

«Вы пишите, мы ответим»

Москва, действительно, является одним из передовых «электронных» городов, реализующих концепцию «smart-city» — «умный город», признает в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

«Особенно впечатляют успехи Москвы в сфере информатизации здравоохранения, образования, ЖКХ. Сейчас большинство услуг доступно в электронном виде: оплатить коммуналку, записать ребенка в секцию или кружок, записаться на прием к врачу можно с помощью телефона. Конечно, такие сервисы очень удобны в использовании, являются мобильными и доступными. Также достаточно интересная инициатива, которую полюбили москвичи, — это «Активный гражданин». С помощью опросов люди участвуют в жизни родного города, становятся причастными к его истории и даже получают за это бонусы в виде бесплатных билетов в театры или музеи. Таким образом «работает» обратная связь между властью и гражданским обществом в Москве», — отметил эксперт.

Однако, по его мнению, власть не должна забывать, что все эти информационные технологии, порталы и мобильные приложения — только инструмент, а не самоцель.

«Цель — это выстраивание эффективной коммуникации между властью и гражданским обществом. Собственно, сейчас в большей степени вся информационная система построена таким образом: «Вы — пишите, мы — отвечаем». Но сами по себе информационные технологии не обладают функционалом, помогающим выстроить такую коммуникацию, в рамках которой власть могла бы обобщать критику ее деятельности и оперативно реагировать на разного рода социальные конфликты», — констатировал Иванов.

Эксперт по коммуникациям Алена Август подтверждает: различные житейские необходимости достаточно быстро решаются в многочисленных МФЦ.

«Правда, человеческий фактор тоже никуда не делся — сотрудникам многофункциональных центров еще стоит поучиться тому, как общаться с москвичами, а городским службам — как донести до каждого необходимую информацию. Например, о положенных льготах и выплатах», — пояснила Август.

Она не исключила, что, возможно, городу в лице власти и удобно, если кто-то по незнанию не обратится за положенным и тем самым сэкономит бюджет.

Для людей или для галочки?

Однако у концепции «умного города» находится немало изъянов. Исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов указывает на то, что «умный город» требует умного агента на всех узлах эксплуатационной сети». И преодоление этого зазора между реальными агентами городских коммуникаций и требованиями «умного города» чревато определенными издержками, отмечает собеседник ИА REGNUM.

«Например, классическая проблема — безопасность. «Умный город» решает ее предельно эффективно — множество камер наблюдения, с большим разрешением, спрятанных эффективно, чтобы не раздражать людей, покрывающих всю территорию и гарантирующих обзор места с многих точек. Все это уже есть, и все это уже реальность Москвы, по крайней мере, в центре. Эта система не требует множества полицейских, наоборот — она позволяет серьезно экономить на численности безопасников. Но что мы видим в городе? Огромное количество полицейских, которые страдают от безделья», — говорит Данилов.

Москва при Собянине действительно стала «образчиком цифровизации», признает глава информационно-аналитического агентства «Национальный Эксперт», кандидат экономических наук Михаил Белый.

«Но серьезная проблема заключается в том, что многочисленные новации остаются незамеченными огромным пластом населения. Удобства, связанные с развитием ИТ, не популяризируются. Отсюда — и большие очереди, которые все еще можно видеть в различных госструктурах, и попытки найти «нужного» человека, который, пусть и за вознаграждение, но поможет», — отмечает эксперт.

По его словам, для того, чтобы Москве окончательно стать «умным городом», властям мегаполисам необходимо провести гигантскую пропагандистскую и информационную работу.

«Иначе получается, что все эти хорошие в общем-то новации — не более, чем яркая витрина для демонстрации, которые не имеют отношения к реальной жизни», — отметил Белый.

Вместе с тем эксперты сходятся во мнении, что Москве за довольно короткий срок удалось превратиться в действительно современный город, где многое ориентировано на скорость, удобство и интерактивность. Теперь главное — чтобы это оценили москвичи.