В Красноярский край идут заморозки

Красноярск, , 15:46 — REGNUM Жителей Красноярского края предупредили о надвигающихся заморозках. Предупреждение об опасных и неблагоприятных явлениях опубликовано на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

«2−3 августа на севере центральных районов Красноярского края местами ожидаются заморозки до — 1°С», — сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском УГМС.

Что касается августа в целом, на большей территории края на основании долгосрочного прогноза ожидаются температуры воздуха выше средних многолетних значений и прогнозируется дефицит осадков. Об этом ИА REGNUM сегодня, 1 августа, сообщили в краевом главке МЧС со ссылкой на информацию заместителя начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Валерия Терешкова. В связи с этим прогнозируется высокая пожарная опасность в некоторых районах края.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, для Красноярского края погодные аномалии — не редкость. В том числе и потому, что территория региона весьма обширна. Это второй по площади субъект Российской Федерации, занимающий порядка 13,86% территории России (2366,8 тыс. кв. км).

Например, в Красноярском крае в середине лета снег выпал в городе Норильске. Впрочем, норильчане отреагировали на это спокойно и в соцсетях написали, что для Норильска летний снег — явление нормальное.

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