Омскую область за полгода покинули почти 17 тыс. человек

Омск, , 15:24 — REGNUM За январь-июнь 2018 года Омскую область покинули 16,8 тыс. человек. Прибыли в регион за этот период 11,4 тыс. человек. Соответственно, как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, число выбывших из региона превысило число прибывших в регион на 5,4 тыс. человек.

Статистики уточнили, что в июне текущего года миграционная убыль составляла 1,2 тыс. человек: прибыли в регион 2,3 тыс. человек, выбыли — 3,5 тыс.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, за 2017 год число уехавших из Омской области превысило число приехавших в неё на 9852 человека.

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Напомним, в Омской области в январе-июне 2018 года зафиксирована и естественная убыль населения: число умерших за этот период превысило число родившихся на 2396 человек.

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