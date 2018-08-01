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Вдова писателя Луи-Фердинанда Селина продала дом, где они вместе жили

Общество

Луи-Фердинанд Селин (1894-1961) — самый скандальный, самый противоречивый и самый талантливый французский писатель ХХ века

Париж, 1 августа 2018, 15:22 — REGNUM  Люсет Детуш, вдова Луи-Фердинанда Селина, в возрасте 106 лет, продала дом, где она жила с писателем, но сохранила право пользования им до своей смерти, сообщает агентство France Presse.

В доме, расположенном в Мёдон, Франция, она живет уже целых 67 лет. Там же французский писатель Луи-Фердинанд Селин прожил с 1951 по 1961 год. Здесь же Люсет Детуш проводила занятия по танцам, пока ей не исполнилось 85 лет.

Луи-Фердинанд Селин (1894−1961) — самый скандальный, самый противоречивый и самый талантливый французский писатель ХХ века.

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Культурная хроника
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