Сельская медицина на Урале: рост числа больных и недоступные стационары

Тюмень, , 15:43 — REGNUM Коечный фонд круглосуточных стационаров в сельских медицинских учреждениях России сокращается повсеместно. Регионы Уральского федерального округа не являются в данном плане исключением. Лишь в Тюменской области количество койко-мест осталось на прежнем уровне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным статистического сборника Минздрава, в целом по стране сокращение произошло с 150 тыс. 697 коек в 2016 году до 147 тыс. 926 в 2017-м. Снижается по России и уровень госпитализации: с 7,2 до 6,8 на 100 тыс. человек населения в год.

В Уральском федеральном округе общероссийский тренд поддерживается, и койко-места в сельских стационарах сократили за 2017 год на 161 единицу. Общее число койко-мест в сельской местности УрФО в 2017 году составило 9 198. Сокращения мест в сельских больницах не было лишь в Тюменской области.

Учреждения здравоохранения на селе в Курганской области сократили за 2017 год 81 койко-место, общее число составило 1 140, в Свердловской области — 24, общее число 1 982; в Челябинской области — на 23, общее число 2000; в ХМАО — на 5, общее число 556, в ЯНАО — на 28, всего ныне в ямальских сёлах 670 койко-мест.

Уровень госпитализации сельских жителей в большинстве уральских регионов понизился: в среднем по Уральскому федеральному округу показатель составил 7,4 на 100 тыс. населения в 2017 году, тогда как в 2016 году он был 7,6.

Но есть и повышение: в Курганской области с 7,1 до 7,2 на 100 тыс. сельского населения; в Тюменской — с 11,9 до 12,3; в Югре — с 8,2 до 83.

Отметим, что оптимизация коечного фонда шагает по стране с 2011 года. Лечение больного в стационаре является самым дорогим видом услуг в здравоохранении. И за счёт сокращения койко-мест получается экономия бюджетных средств на медицину.

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