В Петербурге собирают воду для бездомных, страдающих от жажды

Санкт-Петербург, , 15:05 — REGNUM Помогающая бездомным людям благотворительная организация «Ночлежка» в Петербурге объявила акцию по сбору питьевой воды для лишенных крова граждан. Это особенно важно в условиях тридцатиградусной жары, установившейся в Северной столице.

В ходе акции под названием «Как пить дать» неравнодушных горожан просят приносить бутилированную питьевую воду, которая затем будет организованно раздаваться бездомным.

«Предпочтительнее негазированная вода в бутылках ёмкостью 0,5−0,6 л: это самая удобная тара для раздачи. К тому же потом бездомным людям будет удобно носить с собой такие бутылки и наполнять их водой по мере возможности», — отметили организаторы акции.

Летом 2017 года в ходе аналогичной акции для подопечных «Ночлежки» собрали больше одной тонны питьевой воды.

«В Петербурге нуждающимся негде найти источник безопасной питьевой воды: бездомным людям приходится пить из городских рек и каналов, с соответствующими последствиями для здоровья», — заметил Андрей Чапаев, координатор гуманитарных проектов «Ночлежки».

Бутылки с водой можно принести ежедневно, с 1 по 8 августа, с 9 до 22 часов, на Боровую улицу, 112Б (вход с Расстанной улицы, около дома 1).