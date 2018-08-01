В Оренбуржье предали публичной огласке имена нерадивых родителей

Оренбург, , 15:02 — REGNUM В Оренбургской области в розыск объявлены 684 алиментщика. Женщины составляют 15% от их числа. Фото и имена нерадивых родителей представлены на публичное обозрение в крупных торговых центрах Оренбурга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

Самый большой долг числится за мужчиной, который должен выплатить на содержание своего ребёнка более 700 тыс. рублей. Среди женской половины максимальная задолженность составила свыше 300 тыс. рублей.

Имена и фотографии, находящихся в розыске должников, размещены на сайте службы судебных приставов, а также на стендах в торговых центрах города Оренбурга. В УФССП по региону подчеркнули, что имеют право распространять биометрические данные о должнике, без его согласия.

За первое полугодие 2018 года в Оренбуржье возбуждено 486 уголовных дел, где фигурантами стали алиментщики. Как правило, должником по выплате алиментов является неработающий мужчина в возрасте 30−44 лет.

Напомним, в 2017 году долг родителей по алиментам составлял в общей сложности 1,7 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье представили «портрет» должника-алиментщика