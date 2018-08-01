Купание в водоёмах и фонтанах: как спасаются от жары в Москве?

Москва, , 19:03 — REGNUM В Москва установилась сухая, жаркая погода. По сообщениям синоптиков, столица находится под властью антициклона и высокие температуры в ближайшее время будут преобладать. Несмотря на запрет купаться в неположенных местах, люди ищут спасения от жары в близлежащих источниках — необорудованных водоёмах и фонтанах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего в 2018 году для отдыха москвичей подготовили более 40 зон отдыха, из них восемь зон с купанием и 34 зоны без такой возможности. Самым популярным и, по заявлениям властей, чистым местом отдыха из года в год остаётся пляж в районе Серебряный бор. Также москвичи предпочитают отдыхать на Большом городском пруду, вблизи озёр Черное, Школьное и Белое, а также на пляже «Левобережный». Для тех, кто не доверяет чистоте столичных вод, доступно несколько зон с бассейном — как правило, они являются платными и расположены в разных районах Москвы, в частности на территории ВДНХ, парка Фили, дизайн-завода «Флакон» и других мест.

Напомним, июль 2018 года уже побил температурный рекорд и оказался в числе 25 самых тёплых июлей за последние 139 лет в Москве. Пик жары пришёлся на 28 июля, когда в районе ВДНХ воздух прогрелся до 31,1 градуса, а на Балчуге — до 32,1 градуса

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Москве был зафиксирован температурный рекорд в 33 градуса тепла. Самыми жаркими оказались южные и восточные районы столицы.

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