Первые заморозки в Новосибирской области ожидают уже 3 августа

Новосибирск, , 15:00 — REGNUM Первые заморозки в Новосибирской области ожидаются уже на этой рабочей неделе. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

«В ночь на 3 августа по северу и северо-востоку Новосибирской области при прояснениях ожидаются заморозки до 0,-2 °C», — уточнили синоптики.

Заморозки ожидаются и на территории Томской и Кемеровской областей.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, ночью 1 августа в Новосибирске температура воздуха составляла +9 °C, днём до +20 °C. После обеда в городе пошёл дождь и похолодало.

Ночные заморозки в августе для Новосибирской области привычны, но в этом году они пришли раньше обычного. Однако синоптики уверяют, тепло в регион ещё вернётся.

Отметим, что в этом году погода преподнесла новосибирцам много сюрпризов. Так, май оказался самым холодным за всю историю метеонаблюдений в регионе — температура воздуха была на четыре-пять градусов ниже нормы. 6 мая в Новосибирске выпал крупный град. Самым холодным днём стало 17 мая — температура зафиксирована ниже нуля градусов.

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