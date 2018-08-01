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Перекрыт канал поставок наркотиков из Китая в Малайзию

Общество

Правоохранители Китая и Малайзии ликвидировали группу наркоторговцев

Перекрыт канал поставок наркотиков из Китая в Малайзию
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Перекрыто

Пекин, 1 августа 2018, 15:00 — REGNUM  Полицейские Китая и Малайзии провели успешную совместную операцию по ликвидации трансграничной ОПГ, занимавшейся наркоторговлей; задержаны 11 подозреваемых, у которых конфисковано почти 250 кг метамфетамина, сообщает 1 августа Синьхуа со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета КНР по контролю над наркотиками.

Сообщается, что ОПГ была обнаружена в августе прошлого года в провинции Юньнань (Юго-Запад страны) и действовала вдоль границы КНР с Мьянмой, поставляя наркотики в Малайзию партиями, весом по 100 кг.

В январе удалось задержать дилера, показания которого помогли выйти на остальных участников группировки; в июле были задержаны 10 граждан Малайзии и 156 кг «товара».

Госкомитет КНР назвал проведенную операцию примером эффективного двустороннего регионального сотрудничества и выразили надежду на продолжение успешного сотрудничества.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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