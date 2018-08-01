Популярность «заблокированного» Telegram в России будет только расти

Москва, , 14:57 — REGNUM Платформа Telegram продолжает развиваться и рано говорить о том, что популярность мессенджера в России падает, считает программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Ранее компания Mediascope опубликовала исследование, согласно которому падение посещаемости на июнь 2018 года в сравнении с апрелем составляет 23%.13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram на территории России.

Из исследования выходит, что сразу после блокировки наблюдался взрывной рост пользователей Telegram — почти на треть. Затем через какое-то время оно начало сокращаться и к настоящему моменту оно примерно на два процента выше, чем было перед началом блокировок. То есть аудитория мессенджера вообще-то немного подросла.

Кроме того, есть ещё «серая зона» в самом исследовании. Информация об использовании Telegram собиралась только на мобильных устройствах со специально установленным приложением, которое фиксировало использование тех или иных программ.

Пользователей данного приложения было всего около 5,8 тыс. Возникает вопрос: может ли быть так, что среди этой группы попросту выработался весь потенциал возможных пользователей Telegram?

Кроме того, из исследования не понятно, учитывалось ли использование второго официального приложения Telegram X, которое как раз в этот период набирало популярность. В исследовании отсутствует информация о том, как использовалось приложение для обычных компьютеров — эти сведения попросту не собирались.

Всё это не ставит под сомнение сами числа, полученные в ходе исследования, но очевидно, что реальное количество пользователей оно не отражает. Оно свидетельствует о том, что была некоторая вспышка интереса к мессенджеру на фоне судебных разбирательств и спад этой волны.

Предоставленные данные точно так же свидетельствуют о том, что рост Telegram в целом не остановился и его месячная аудитория увеличилась примерно на миллион пользователей. Неплохо для приложения, которое официально является заблокированным?

Есть и ещё дополнительные факторы, которые могут способствовать росту аудитории в будущем. Платформа Telegram продолжает развиваться. Недавно в неё внедрили средство для защищенного хранения и передачи документов, содержащих персональные данные. Скоро там появится внутренняя криптовалюта и ряд других возможностей, связанных с использованием технологии блокчейн.

Наличие такого функционала непременно должно вызвать новую волну притока пользователей. Ещё ни одна криптовалюта не распространялась так широко. Самая известная из них — биткоин. По некоторым оценкам, её использует от 5 до 12 млн человек в мире. Мировая аудитория Telegram достигла уже 200 млн ежедневных пользователей.

Таким образом, рано говорить о том, что популярность мессенджера в России падает. Она по меньшей мере стабильна и имеет все основания для будущего роста.

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