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Суд Душанбе на 26 лет осудил террористов, готовивших нападение на базу РФ

Общество

Другие члены террористической группировки получили по восемь лет

Душанбе, 1 августа 2018, 14:56 — REGNUM  Двое основателей подпольной террористической ячейки «Партии исламского возрождения Таджикистана» получили по 26 лет тюрьмы за подготовку вооруженной атаки на российскую базу, сообщила 1 августа пресс-служба общественных связей Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

Спецоперация по задержанию террористов прошла еще в феврале, однако ее подробности держались в секрете до вынесения судебного решения. Боевики планировали совершить теракты во время празднования Навруза и совершить налет на 201-ю российскую военную базу в Душанбе.

Руководители подпольной ячейки — Фахриддин Гулов и Махмуджон Азамов — отправились в тюрьму на 26 лет. Другие члены организации получили по восемь лет.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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