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Китай расширяет территории природных заповедников

Общество

ЮНЕСКО включает их в список резервов глобальной биосферы

Китай расширяет территории природных заповедников
Природа Китая

Пекин, 1 августа 2018, 14:50 — REGNUM  До 34-х расширился список природных заповедников Китая, включенных в перечень резервов глобальной биосферы программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера»; последним в нем стал г. Хуаншань провинции Аньхой (восток страны), сообщает 1 августа Синьхуа.

30-я сессия Международного Координационного совета программы ЮНЕСКО, принявшая это решение, прошла в Палебанге, Индонезия.

На собрании китайского комитета программы «Человек и биосфера» заместитель начальника Государственного лесного и степного хозяйства КНР Ли Чуньлян сообщил, что площадь заповедников в КНР составляет 1,7 млн кв. км, что соответствует 18% общей площади сухопутной территории страны.

Отметим, что программа «Человек и биосфера» была учреждена в 1971 году по инициативе ЮНЕСКО.

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Заповедники дикой природы
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