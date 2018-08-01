Китай расширяет территории природных заповедников

Пекин, , 14:50 — REGNUM До 34-х расширился список природных заповедников Китая, включенных в перечень резервов глобальной биосферы программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера»; последним в нем стал г. Хуаншань провинции Аньхой (восток страны), сообщает 1 августа Синьхуа.

30-я сессия Международного Координационного совета программы ЮНЕСКО, принявшая это решение, прошла в Палебанге, Индонезия.

На собрании китайского комитета программы «Человек и биосфера» заместитель начальника Государственного лесного и степного хозяйства КНР Ли Чуньлян сообщил, что площадь заповедников в КНР составляет 1,7 млн кв. км, что соответствует 18% общей площади сухопутной территории страны.

Отметим, что программа «Человек и биосфера» была учреждена в 1971 году по инициативе ЮНЕСКО.