Несанкционированные свалки в Дзержинском: ликвидация или имитация?

Красногорск, , 16:05 — REGNUM В подмосковном городе Дзержинский активистами Гражданского комитета России были выявлены несанкционированные свалки в природных зонах города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель комиссии по устойчивому развитию и экологической безопасности Московского региона подмосковного отделения Русского географического общества Антон Хлынов. Соответствующие обращения были направлены в министерство экологии Московской области, в Госадмтехнадзор и губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву.

«В итоге появилась тяжёлая техника, которая начала убирать и вывозить отходы (свалки). Однако позже выяснилось, что вывозятся отходы на самом деле не на специализированные полигоны, а просто чуть подальше в карьеры в пойме реки Москвы. Общественники снова направили обращение губернатору Московской области с просьбой взять ситуацию под его личный контроль», — отметил Хлынов.

Согласно тексту обращения, с которым ознакомился корреспондент ИА REGNUM, в процессе мониторинга ликвидации выявленных свалок активисты обнаружили работающую специальную технику с эмблемой ОАО «Мособлдорремонтстрой» Мосавтодор, которая перевозила тонны собранных отходов и мусора с ликвидируемой свалки на ул. Карьер Зил в пойму реки Москвы.

«Фактически тонны отходов и мусора, продуктов опиловки деревьев, деятельности частных авторемонтных организаций переместили в другое место под видом ликвидации свалки на ул. Карьер Зил, вместо транспортировки указанных отходов на лицензированные площадки для мусора и отходов», — говорится в тексте письма.

По словам Хлынова, ситуацию с созданием и «ликвидацией» несанкционированных салок строительных и смешанных отходов в Подмосковье можно назвать системной. Ранее общественниками были выявлены похожие свалки на других территориях, в частности в районе Николо-Урюпино в Нахабинском военном лесничестве. Многочисленные свалки можно встретить на окраине практически любого города в регионе, они встречаются даже в Национальном парке «Лосиный остров».

«Второго августа мы едем с рейдом на один из объектов в Петрово-Дальнем, где такие отходы незаконно размещаются на земельном участке, предназначенном для жилищного строительства», — заключил эколог.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на территории Московской области было выявлено порядка 11 тыс. несанкционированных свалок и навалов мусора.

Читайте подробнее: В Подмосковье обнаружено около 11 тыс. нелегальных свалок