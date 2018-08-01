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40% ярославцев не видят ничего плохого в неофициальном трудоустройстве

Общество

Хотя при этом они рискуют не получить зарплату

40% ярославцев не видят ничего плохого в неофициальном трудоустройстве
Иллюстрация: З
Ярославцев спросили об отношении к неофициальному трудоустройству

Ярославль, 1 августа 2018, 14:44 — REGNUM  Специалисты Института развития стратегических инициатив провели опрос ярославцев и выяснили их отношение к неформальной занятости, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Практически все горожане знают, что при устройстве человека на работу работодатель обязан заключить с ним трудовой договор (98%), но, несмотря на это, ряд ярославцев работает неофициально (13%). Трудоустройство без заключения официального договора имеет ряд рисков, от которых такой работник ничем не защищен. Так, практически половина ярославцев, работающих неофициально, сталкивались с задержкой заработной платы (46%).

У самих ярославцев нет четкого отношения к неофициальному трудоустройству: доля тех, кто считает его отрицательным и тех, кто не видит в нем ничего плохого, равна — 40%. К тому же, большинство горожан говорят о том, что есть ряд причин, которые могли бы толкнуть их к неофициальной работе: сложные жизненные обстоятельства (69%) и желание дополнительного заработка в свободное время (70%).

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Социологические опросы
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