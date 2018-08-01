СПЧ требует принять закон о работе журналистов в горячих точках

Москва, , 14:40 — REGNUM Представителям средств массовой информации, которые будут работать в горячих точках, необходимо обеспечить максимально возможные гарантии безопасности, включая повышенную страховку, специальное обучение, бронежилеты. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, комментируя убийство в Центрально-Африканской Республике российской съёмочной группы.

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«Все эти гарантии предусмотрены проектом федерального закона, который был подготовлен советом ещё несколько лет назад и с тех пор пылится в Государственной думе», — уточнил Федоров, выразив надежду, что гибель трёх российских журналистов заставит «парламентариев устыдиться своей медлительности» и принять закон о работе СМИ в горячих точках.

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Глава СПЧ также отметил, что совет будет добиваться максимально быстрого и эффективного расследования убийства российских журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, тела Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля были обнаружены вечером 30 июля на шоссе в 24 км от города Сибю в Центрально-Африканской Республике. Погибших нашли сотрудники миссии ООН по стабилизации в ЦАР. По мнению властей, журналисты из России могли погибнуть от рук боевиков движения «Селека».

Журналисты отправились снимать репортажи в полевых условиях. На выезде из Сибю сотрудники сил безопасности предупредили их, что в темное время ехать не следует, однако журналисты продолжили путь. Их сопровождал местный водитель, он остался жив.

По данным МИД РФ, журналисты въехали в страну в качестве туристов. Точных данных о цели их визита на территорию ЦАР у внешнеполитического ведомства на сегодняшний день нет. Российское посольство занимается вопросом транспортировки тел погибших на родину.

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