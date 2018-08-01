Оренбуржец наказан за жестокое отношение к 8-летнему сыну

село Кваркено, Оренбургская область, , 14:37 — REGNUM В Оренбургской области 56-летний житель Кваркенского района признан судом виновным в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребёнка и жестоком отношении к сыну. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в районной прокуратуре, мужчина наносил восьмилетнему ребёнку побои и выгонял мальчика зимой на улицу. На протяжении длительного времени не содержал сына.

Суд назначил наказание в виде исправительных работ на срок семь месяцев с удержанием 10% от заработка в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Стоит отметить, согласно данным аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Оренбургской области, в 2017 году на территории региона 4737 детей проживали в социально-опасном положении. Семьи, в которых они воспитываются, состояли на учёте в полиции, комиссии по делам несовершеннолетних, органах соцзащиты. Детский омбудсмен констатировала ежегодный рост числа родителей, которые привлекаются к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских прав. В 2017 году рост составил 4%. Увеличилось число решений о лишении родительских прав — на 2%. В 2017 году 109 детей подверглись жестокому обращению со стороны законных представителей.