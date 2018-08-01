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Оренбуржец наказан за жестокое отношение к 8-летнему сыну

Общество

Отец бил ребёнка и выгонял на мороз

село Кваркено, Оренбургская область, 1 августа 2018, 14:37 — REGNUM  В Оренбургской области 56-летний житель Кваркенского района признан судом виновным в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребёнка и жестоком отношении к сыну. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в районной прокуратуре, мужчина наносил восьмилетнему ребёнку побои и выгонял мальчика зимой на улицу. На протяжении длительного времени не содержал сына.

Суд назначил наказание в виде исправительных работ на срок семь месяцев с удержанием 10% от заработка в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Стоит отметить, согласно данным аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Оренбургской области, в 2017 году на территории региона 4737 детей проживали в социально-опасном положении. Семьи, в которых они воспитываются, состояли на учёте в полиции, комиссии по делам несовершеннолетних, органах соцзащиты. Детский омбудсмен констатировала ежегодный рост числа родителей, которые привлекаются к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских прав. В 2017 году рост составил 4%. Увеличилось число решений о лишении родительских прав — на 2%. В 2017 году 109 детей подверглись жестокому обращению со стороны законных представителей.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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