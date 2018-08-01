Индонезия создаст 100 центров для готовности к стихийным бедствиям

Джакарта, , 14:37 — REGNUM Министерство социальных дел Индонезии в 2018 году нацелено на создание 100 специализированных центров в ряде городов в рамках усилий правительства по стимулированию готовности населения к стихийным бедствиям, сообщает Antaranews.

«Жизнь в местах, подверженных стихийным бедствиям не значит жить в страхе. Специализированные центры помогут обучить людей действовать в чрезвычайной ситуации», — заявил генеральный директор социальной защиты министерства социальных дел Гарри Хикмет.

Цель создания центров состоит в том, чтобы обеспечить понимание и осведомленность граждан об опасностях и рисках стихийных бедствий, подготовить общины к возможным стихийным бедствиям и укрепить социальное взаимодействие членов сообщества, оптимизировать потенциал и имеющиеся ресурсы для ликвидации последствий стихийных бедствий.

По данным главного управления по защите жертв стихийных бедствий, охране и социальному обеспечению, в период с января по июнь 2018 года в Индонезии произошло 1 134 стихийных бедствий. Погибло 124 человека, 427 получили ранения. В общей сложности 2700 домов были полностью разрушены.