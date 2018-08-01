В Петербурге открыли новый памятник солдатам Первой мировой войны

Пушкин, Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM Открытие памятника в память о русских солдатах Первой мировой войны состоялось сегодня, 1 августа, в городе Пушкин, у Собора святой великомученицы Екатерины на Соборной площади.

Дата церемонии выбрана не случайно: 1 августа 1914 года Германия объявила войну России, и Российская империя вступила в мировую войну.

Памятник «1914» представляет собой фигуру священника, благословляющего воинов на битву. Автор памятника — скульптор Владимир Горевой.

«Это напоминание всем нам о том, как хрупок мир и как легко его разрушить, если не слышать друг друга», — заявил на церемонии открытия монумента исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов (Георгий Полтавченко с 1 августа находится в отпуске, — прим. ИА REGNUM ).

Говорунов отметил, что именно в Царском Селе в Первую мировую войну находилась ставка главнокомандующего, здесь же были расквартированы полки Императорской гвардии.

Напомним, что это уже не первый памятник солдатам Первой мировой войны на территории Санкт-Петербурга. Трогательный и строгий монумент русским воинам, отправляющимся в вагоне-теплушке на фронт, установлен у Витебского вокзала. Кроме того, на Шпалерной улице возведен бюст генералу Брусилову, одному из самых известных русских военачальников той войны.