Не так повернул руль: в YouTube появилось видео с места ДТП в Краснодаре

Краснодар, , 14:07 — REGNUM Разбитый нападающим футбольного клуба «Краснодар» Фёдором Смоловым BMW за 9 млн рублей стал предметом обсуждения на видео, появившимся 1 августе в YouTube.

«Он не так повернул руль и просто не выкрутил обратно», — говорит один из авторов видеоролика, комментируя аварию.

Добавим, что ДТП произошло накануне вечером в Краснодаре. BMW M5 First Edition был выпущен специальной ограниченной серией. В Россию было продано всего 20 таких машин.

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