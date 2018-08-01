Среда, 1 Августа 2018 года
15:13:48 МСК

Не так повернул руль: в YouTube появилось видео с места ДТП в Краснодаре

Общество

Машина получила сильные повреждения кузова

Краснодар, 1 августа 2018, 14:07 — REGNUM  Разбитый нападающим футбольного клуба «Краснодар» Фёдором Смоловым BMW за 9 млн рублей стал предметом обсуждения на видео, появившимся 1 августе в YouTube.

«Он не так повернул руль и просто не выкрутил обратно», — говорит один из авторов видеоролика, комментируя аварию.

Добавим, что ДТП произошло накануне вечером в Краснодаре. BMW M5 First Edition был выпущен специальной ограниченной серией. В Россию было продано всего 20 таких машин.

Читайте ранее в этом сюжете: Фёдор Смолов попал в ДТП, разбив машину за 9 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить