Здание ярославской детской клинической больницы № 1 не будут ремонтировать

Ярославль, , 14:06 — REGNUM В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области приняли решение отказаться от ремонта здания ДКБ-1. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, больница была закрыта осенью 2017 года из-за аварийного состояния. Началась экспертиза, и уже на начальном ее этапе было заявлено, что здание требует капитального ремонта. На последнем этапе специалисты исследовали состояние крыши.

19 марта 2018 года в региональном департаменте здравоохранения сообщили, что проведенный анализ результатов показал: несущие деревянные фермы находятся в аварийном состоянии и их эксплуатация недопустима. Кроме того, эксперты пришли к выводу, что есть опасность обрушения здания. Здание обещали отремонтировать и сохранить за ним медицинский профиль. После этого рассматривался вопрос — куда переедет больница. В настоящее время ДКБ «разбросали» по разным медицинским учреждениям.

«Сейчас здание законсервировано. На его ремонт пошло бы по смете более 180 миллионов рублей, а по срокам — примерно 5 лет. Поэтому принято решение передать его в департамент имущества и земельных отношений правительства Ярославской области», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

ДИЗО Ярославской области решит дальнейшую судьбу здания.

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