В Австрии скончался историк Герхард Ягшитц

Вена, , 14:17 — REGNUM В Австрии скончался профессор Венского университета, историк Герхард Ягшитц. Об этом пишет газета Kurier.

Информацию о смерти ученого предоставила вдова. Ягшитц скончался 30 июля в возрасте 77 лет в результате осложнений после хирургической операции.

Герхард Ягшиц внес большой вклад в изучение нацистского режима и спецслужб. Он возглавлял в течение нескольких лет Институт современной истории в Вене. На средства Ягшитца в 1993 году был возведен памятник поэту А. С. Пушкину на Спасопесковской площади в Москве.