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В Австрии скончался историк Герхард Ягшитц

Общество

Ученый посвятил свою жизнь изучению нацистского террора и концлагерей

Вена, 1 августа 2018, 14:17 — REGNUM  В Австрии скончался профессор Венского университета, историк Герхард Ягшитц. Об этом пишет газета Kurier.

Информацию о смерти ученого предоставила вдова. Ягшитц скончался 30 июля в возрасте 77 лет в результате осложнений после хирургической операции.

Герхард Ягшиц внес большой вклад в изучение нацистского режима и спецслужб. Он возглавлял в течение нескольких лет Институт современной истории в Вене. На средства Ягшитца в 1993 году был возведен памятник поэту А. С. Пушкину на Спасопесковской площади в Москве.

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