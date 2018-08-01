ВОЗ поможет Узбекистану реформировать систему здравоохранения

Ташкент, , 14:16 — REGNUM Министерство здравоохранения Узбекистана совместно со специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разрабатывает проект концепции по коренному совершенствованию системы здравоохранения, сообщили 1 августа в пресс-службе минздрава республики.

Эксперты ВОЗ высоко оценили усилия сотрудников минздрава Узбекистана по глубокому изучению передового опыта зарубежных стран, усилению социальной поддержке работников и совершенствованию подготовки специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года ВОЗ признала Узбекистан страной, ликвидировавшей корь и краснуху. Республика добилась ликвидации этих заболеваний с января 2014 по декабрь 2016 года.

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