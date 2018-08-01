Среда, 1 Августа 2018 года
15:15:15 МСК

ВОЗ поможет Узбекистану реформировать систему здравоохранения

Общество

Эксперты ВОЗ высоко оценили усилия сотрудников минздрава

Ташкент, 1 августа 2018, 14:16 — REGNUM  Министерство здравоохранения Узбекистана совместно со специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разрабатывает проект концепции по коренному совершенствованию системы здравоохранения, сообщили 1 августа в пресс-службе минздрава республики.

Эксперты ВОЗ высоко оценили усилия сотрудников минздрава Узбекистана по глубокому изучению передового опыта зарубежных стран, усилению социальной поддержке работников и совершенствованию подготовки специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года ВОЗ признала Узбекистан страной, ликвидировавшей корь и краснуху. Республика добилась ликвидации этих заболеваний с января 2014 по декабрь 2016 года.

Читайте также: ВОЗ признала Узбекистан страной, свободной от кори и краснухи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Реформа системы здравоохранения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить