Среда, 1 Августа 2018 года
15:13:46 МСК

Ярославское правительство покинул руководитель аппарата

Общество

Официальная причина — переход на новое место работы

Ярославское правительство покинул руководитель аппарата
Иллюстрация: Yarregion.ru
Юрий Валдаев

Ярославль, 1 августа 2018, 13:58 — REGNUM  Правительство Ярославской области покинул руководитель аппарата Юрий Валдаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснили в региональном правительстве, он переходит на новое место работы.

«За два года работы ему удалось систематизировать деятельность подразделений аппарата Правительства, выстроить эффективное взаимодействие с законодательным собранием региона», — отмечают в правительстве.

Юрий Валдаев принимал непосредственное участие в формировании существующей структуры правительства области, участвовал в организации и проведении выборов на территории Ярославской области.

Глава региона поблагодарил Юрия Валдаева за проделанную работу и пожелал успехов на новом месте. Между тем, как сообщают источники в региональных органах власти, два заместителя Юрия Валдаева также могут оставить свой пост.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить