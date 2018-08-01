Эксперт: иностранные школы в Узбекистане угрожают национальной безопасности

Ташкент, , 13:59 — REGNUM Приглашение иностранных инвесторов для развития частных школ в Узбекистане угрожает национальной безопасности республики, заявил директор центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев. Об этом 1 августа сообщает издание «Новости Узбекистана».

По мнению эксперта, страна, привлекающая иностранцев для создания школ, отдаст образование в чужие руки и станет колонией.

Эргашев добавил, что коммерциализация и интернационализация школы приведет к созданию космополитов, не знающих и не ценящих свою историю.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля министерство народного образования Узбекистана пригласило иностранных инвесторов в республику для открытия частных школ.

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