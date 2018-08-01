В ЛНР впервые за 17 лет начал работать во все смены детский лагерь

Луганск, , 13:27 — REGNUM В детский лагерь оздоровления и отдыха «Лучистый» на заключительную смену отправились 370 детей в Луганской Народной Республике (ЛНР), заявила представитель Фонда социального страхования по временной нетрудоспособности и в связи с материнством ЛНР Лариса Степанюга, сообщает 1 августа «Луганский информационный центр».

По ее словам, на четвертую заключительную смену «Лучистого» дети отправились впервые с 2001 года. Она отметила, что в лагерь отправились дети тех, кто платил взнос на обязательное социальное страхование, все путевки были выданы по месту работы бесплатно. Лагерь также расширил свою культурную программу по сравнению с 2017 годом.

Напомним, на лето 2018 года в ЛНР в лагеря «Лучистый» и «Лесные просторы» отправились 2,48 тыс. детей.

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