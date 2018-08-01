В РФ около 30 млн граждан рискуют лишиться всех своих трудовых прав

Москва, , 13:45 — REGNUM В РФ продолжается политика, направленная на ликвидацию трудового права, считает депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 1 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя проект поправок в Трудовой кодекс РФ, предложенный Минтрудом РФ. Речь идёт о том, что на самозанятых граждан предлагается не распространять трудовое законодательство.

«Самое яркое, что бросается в глаза, это то, что там нет (расшифровки, — прим ИА REGNUM ) понятия «самозанятый», — сказал Шеин. — И мы хорошо понимаем, что этот термин в понимании Минтруда надо распространять на всех людей, у которых нет официальных трудовых договоров. В рамках общего контекста фактически речь идёт о том, чтобы демонтировать трудовое право в отношении примерно 30 млн человек в РФ (по данным Росстата, на январь 2017 года общая численность рабочей силы в возрасте 15−72 лет составила 75,9 млн человек, — прим. ИА REGNUM ). В переводе на нормальный язык это означает, что процесс увольнений, отпусков, темы, связанные с охраной труда, условия труда, — всё это перестает регулироваться».

Кроме того, чуть позже на своей странице в социальной сети «Фейсбук» Шеин затронул и ещё один минус предложенных Минтрудом поправок, а именно формулировку «физических лиц, вступающих в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства».

«Я не сразу мог понять, о ком вообще идёт речь, так как формулировка написана неграмотно, — признался депутат. — «Физлицо, вступающее в трудовые отношения с работниками», не может пользоваться трудовым правом, так как трудовое право — оно про работников, а не про работодателей/клиентов».

Но, как добавил Шеин, если прочитать данный речевой оборот с корректировкой на неграмотность, то получится, что имеются в виду «физические лица, вступающие в трудовые отношения с другой стороной в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства».

«Речь идёт о прислуге, — пояснил Шеин. — Причем заметьте, как демонстративно сформулирована норма: «трудовое законодательство… не распространяются на физических лиц, вступающих в трудовые отношения в целях помощи по ведению домашнего хозяйства». То есть трудовые отношения есть, а трудового права применительно к ним — нет».

Отдельный блок в законопроекте Минтруда, как обратил внимание Шеин, посвящён работникам, занятым на ИП.

«Положение таких людей наиболее бесправно, и Минтруд решил просто взять и отменить в отношении них львиную долю прав, — констатировал депутат. — Теперь здесь вводится система срочных контрактов, увольнения без объяснения причин и отменяется выходное пособие при увольнении. Им (правительству РФ, — прим. ИА REGNUM ) нужна страна бессловесных рабов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минтруд РФ предложил проект поправок в Трудовой кодекс РФ, согласно которым предлагается не распространять трудовое законодательство на самозанятых. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на самозанятых лиц, а также на физических лиц, вступающих в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства», — гласит законопроект.

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