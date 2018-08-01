Российская авиакомпания возобновила полеты между Москвой и Карши

Карши, Узбекистан, , 13:27 — REGNUM Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновила с 1 августа авиарейсы в Узбекистан по маршруту Москва (Домодедово) — Карши, сообщили 31 июля в пресс-службе компании.

Из Москвы самолет будет вылетать по средам, а возвращаться обратно по четвергам. В октябре количество рейсов будет увеличено до двух раз в неделю. Стоимость билетов в одном направлении составляет от 18 тыс. рублей. Время в пути — 3 часа 55 минут.

Напомним, в конце июля «Уральские авиалинии» возобновили также полеты из Санкт-Петербурга в Наманган. Авиарейсы выполняются один раз в неделю по средам. Стоимость билетов составляет от 21,5 тыс. рублей. Время в пути — 4 часа 45 минут.

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