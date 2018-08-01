В Италии готовятся к самому жаркому дню лета: температура до +43

Рим, , 13:17 — REGNUM В Италии готовятся к самому жаркому дню лета: 2 августа температура в ряде регионов поднимется до +43, в 18 городах объявлен «красный» уровень опасности, сообщает Corriere della Sera в среду, 1 августа.

Наиболее сложной будет ситуация в центре и на севере страны. В число городов с «красным» уровнем опасности попали почти все туристические центры и основные населенные пункты страны: Болонья, Флоренция, Генуя, Милан, Рим, Турин, Венеция и другие.

Министерство здравоохранения и местные власти напоминают жителям и гостям страны о необходимых мерах предосторожности. Особую помощь планируется оказывать пожилым людям.