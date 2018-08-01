Франция хочет защитить кораллы от токсичных химических веществ

Париж, , 13:17 — REGNUM Замглавы министерства Франции по окружающей среде Брун Пойрсон объявила в среду, 1 августа, о начале миссии по выявлению наиболее токсичных химических веществ для защиты коралловых рифов, сообщает агентство France Presse.

«Франция несет особую ответственность за океаны и их кораллы», — отметила Брун Пойрсон в своем заявлении, в то время как «11 из наших 13 заморских территорий обладают коралловыми рифами».

Миссия направлена на «создание новых мер по защите океана от отходов, особенно от загрязнения пластиком», — говорится в заявлении.

Франция поставила цель свести к нулю количество выброшенного пластика в океан к 2025 году.

Исследование, опубликованное в 2015 году, показало, что коралловые рифы, которым угрожает глобальное потепление и подкисление океана, страдают от воздействия оксибензона, часто используемого в косметических средствах.

Коралловые рифы покрывают менее 1% дна океана, но там обитают 25% видов рыб. По оценкам экспертов, кораллы защищают побережье и обеспечивают пищей около 500 млн человек по всему миру.